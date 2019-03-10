الأمن يكشف لغز سرقة السيارات في القاهرة

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة قسم مكافحة سرقات السيارات، مفادها قيام (سائق وعامل) - لهما معلومات جنائية - بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.