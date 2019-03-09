في ذكرى مئوية ثورة 1919.. صدى البلد داخل منزل سعد زغلول بالمنيرة.. صور

تحل اليوم الذكرى المئوية لثورة 1919، والتى خرج فيها الشعب المصرى للمطالبة بحقه في الاستقلال الوطنى ضد الاحتلال الإنجليزى.





وحصل "صدى البلد" على صور من منزل الزعيم الراحل سعد زغلول "بيت الأمة" فى المنيرة ترصد تحف أثرية منها انتريه وبوفيه وسفرة وصور خاصة بالزعيم الراحل سعد زغلول وزوجته صفية زغلول "أم المصريين" وتمثال للزعيم سعد زغلول أسفل المنزل، بالإضافة إلى عدد من الصور التاريخية.





وكان قد زار اليوم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد وعدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول فى إطار احتفال حزب الوفد بمئوية ثورة 1919.





وقام أبو شقة وقيادات واعضاء الوفد بقراء الفاتحة على روح الزعيم الراحل سعد زغلول.



