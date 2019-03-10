مطالب للمستثمرين بدعم القطاع الصناعي لزيادة التنافسية.. الإنتاج وزيادة فرص التشغيل أبرز الأولويات.. وإشادة بإجراءات مصلحة الجمارك

اتحاد المستثمرين:

ارتفاع ضرائب الأراضي الصناعية يعرقل انطلاق الصناعة المصرية

الجمارك اتخذت إجراءات مهمة للقضاء على التهريب

حمزة: ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لـ 20% سنويا

طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة إنتاجيا داخليًا وخارجيًا من حيث تكلفة إنشاء المصنع، والإنتاج، والتشغيل ورفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، والتى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.وأكد الاتحاد خلال دراسة أعدها لحماية الصناعة المصرية، أن تحقيق هذه المطالب يساهم في ازدهار المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل وتحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى بأسعار منافسة، ومن ثم زيادة الصادرات مما يخفف الضغط على الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة.وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل فى فرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع وعلى كامل الأرض المشتراة للتوسع المستقبلى واحتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه يفوق سعر شرائها من الحكومة أو غيرها أو المطورين، والمدرج فى ميزانيات الشركات.واقترح الاتحاد حلا على مرحلتين لتفادي هذه المشكلة، الأولى يتم تنفيذها على خمس سنوات بحيث يتم احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التى تم شراء الأرض بها، أما الثانية إلغاء تلك الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للفئات العالية.وقال الاتحاد، إن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية وتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير يؤدى لمواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.وأضاف الاتحاد، أن رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يتطلب عددا من الإجراءات منها تطبيق نظام النافذة الاستثمارية (الشباك الواحد) كما يجب أن يكون إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية ، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.طالب الاتحاد، بثبات التشريعات حيث إصدار القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر خمس سنوات على الأقل (خطة خمسية) لا تتغير بتغير الوزير أو المسئول واحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر في جميع أركانها.وأشار الاتحاد إلى أن مصلحة الجمارك اتخذت إجراءات مهمة للقضاء على التهريب الكلي والجزئي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة وهذا ما يصب فى صالح المنتج المحلى ويحمى الأسواق والمستهلك.وأوضح الاتحاد، أن القطاع الصناعي بحاجة الى المزيد من التشجيع لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، وتوسيع قاعدة المصدرين فضلا عن الصناعات غير التقليدية و التوسع في الأسواق الواعدة ( أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية ) من خلال اتفاقيات تبادل تجارى واتفاقيات جمركية تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق أسوة ببلاد نجحت فى ذلك مثل الأردن ، الاتحاد الأوروبى.وقال على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إن الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيه يتطلب مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع الصناعى مثل ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة والتى تصل إلى أكثر من 20% سنويًا مطالبا بسريان الفائدة المخفضة على قروض المصانع جميعها على غرار الصناعات الصغيرة .أضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق مثل الكهرباء والماء والغاز، والذي تتحمله الجهات الحكومية المختصة فى البلاد المنافسة يؤدى لزيادة الأعباء على المصنعين فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج لذا يجب الاتجاه نحو إلغاء تحميل المصانع بتلك التكاليف.تابع : القطاع الصناعى يواجه ارتفاع الرسوم الجمركية أحيانًا على الآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع ، فى حين أن البلاد المنافسة لا تفرضها مما يزيد تنافسية منتجاتها، يجب أن تعفى الآلات والمعدات وقطع الغيار المشتراة مباشرة لتجهيز المصنع من الجمارك .طالب حمزة ، بتخصيص الأراضى الصناعية بثمن أو مقابل حق انتفاع مماثل للبلاد الأخرى نظرا للمغالاة الشديدة من الجهات الحكومية فى التسعير إذ يتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر، وهو أضعاف السعر البلدان المنافسة الذي يتراوح (من صفر إلى 200 جنيه وتقسيط).