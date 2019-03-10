حملات أمنية مكبرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية

شنت الأجهزة الأمنية و الإدارات العامة لـ مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .



حيث قامت الاجهزة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (14) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2407) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية ، (13) قضية فى مجال الإتصالات.



فيما أسفرت جهوده وفروع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (903) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).



و أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (8967) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة .



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (465) قضية متنوعة.



وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (78) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".



وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (8) قضايا أموال عامة.



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (13) قضية (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).



هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

