ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حملات أمنية مكبرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية

الأحد 10/مارس/2019 - 12:13 ص
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - رامى المهدى
شنت الأجهزة الأمنية و الإدارات العامة لـ مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

حيث قامت الاجهزة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (14) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2407) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية ، (13) قضية فى مجال الإتصالات.

فيما أسفرت جهوده وفروع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (903) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

و أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (8967) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة .

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (465) قضية متنوعة.

وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (78) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (8) قضايا أموال عامة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (13) قضية (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي : كوهين طلب الحصول على العفو لكن طلبه قوبل بالرفض

إقالة مدرب ويست بروميتش أحمد حجازي

الدبة التي قتلت صاحبها .. معتز مطر يطلق حملة صافرات وهمية في مصر .. فترتد في تركيا لإسقاط أردوغان

شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

أرقام سلبية بالجملة فى خسارة الأهلي من فيتا كلوب بدوري الأبطال

شوط كارثي بين الأهلى وفيتا كلوب... إصابة الشناوي وحكم المباراة .. والعارضة تتعاطف مع الأحمر

قرار عاجل من CAF بخصوص سعد سمير وأجايي عقب مباراة فيتا كلوب

تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتداء الملابس الخفيفة.. فيديو

وائل جمعة يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

إضرام النيران في أقدم متاحف الجزائر وسرقة عدد من مقتنياته.. فيديو وصور

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة خناقة أحمد مجاهد في اتحاد الكرة

إصابة مصريين في حريق داخل شقة بالمدينة المنورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو
جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو
موجز البلد.. خالد الجندي: الشهيد يعيش فى كرم ونعيم الله.. وكلب مسعور ينهش طفلا بشبرا‎
الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور
التضامن تكشف أرقاما صادمة حول حجم تعاطي المخدرات بين سائقي باصات المدارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟