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حوادث

ضبط 64 واقعة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول

الأحد 10/مارس/2019 - 03:01 ص
صور أرشيفية - جواز
صور أرشيفية - جواز سفر
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
تمكنت الإدارة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط عدد 64 حالة تزوير خلال شهر فبراير الماضى ، حيث تبين إختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التى يرغب فى التوجه إليها.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى ، والعمل على كشف أى محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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