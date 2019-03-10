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حوادث

ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

الأحد 10/مارس/2019 - 04:02 ص
صور أرشيفية - حملات
صور أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي - اسلام مقلد
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم، وفرض الإنضباط المرورى ، ومواجهة حوادث المرور.

وأسفرت جهوده الحملة فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة بمختلف محافظات الجمهورية عن ضبط (3551) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1572) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

فيما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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