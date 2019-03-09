زوجة شهيد المنوفية: ضحى بحياته ورفع راسنا.. صور

شهداء لا ينساهم التاريخ تسطر بطولاتهم كتب التاريخ وذكريات وسط ذويهم وفي يوم الشهيد تتجدد الأحزان والآلام بين أهالي شهداء الجيش الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن.





ومن محافظة المنوفية قالت الدكتورة نجاة زوجة الشهيد عبد القادر مجدى الذى استشهد في سيناء 2015 أن آلام الفراق لا يقل ولكنه يزداد يوميا واحتياجنا الي وجوده يزداد وخاصة ان نجلته قد أصبحت في الرابعة وتحتاج دائما الي ترديد كلمة "بابا".





أضافت انها انجبت نجلتها بعد شهور من وفاة الشهيد حيث انه تركها حاملاً في طفلتها الوحيدة، موضحة انها تؤكد لها دائما ان والدها شهيد عند الله وتحكي لها بطولاته في سيناء وانه استشهد فداء لوطنه.



