التخطيط: الحكومة راعت الأبعاد الاقتصادية لتنمية المحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة راعت مجموعة من الأبعاد الاقتصادية لتحديد خطط التنمية المستدامة من خلال زيادة حجم الاستثمارات على مستوى المحافظات بالتزامن مع اعتبارات معدلات البطالة والسكان وإشراك الشباب في الاستراتيجيات التنموية تختلف من مدينة لأخرى.



وأضافت " السعيد" في تصريحات لها، أن الحكومة تقوم بمساع حقيقية لتنفيذ العدالة الاجتماعية مكانيا وفقا لبحث مستويات الدخول والنفقات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعرفة امكانيات كل محافظة ورفع كفاءتها و فرصها من الخطط الاستثمارية.



وذكر أن استراتيجية مصر 2030 تسعى لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة الأفراد بحيث يشعر بها المواطنون على مختلف الخدمات المقدمة لهم.

