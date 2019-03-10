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حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية رشوة البترول

الأحد 10/مارس/2019 - 05:32 ص
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهمين الثلاثة بقضية "رشوة البترول".

وكانت أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الأول والثاني، والقبض على المُتهم الثالث وحبسه على ذمة القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن وأيمن محمد وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وكشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع" ، و"تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونًا و300 ألف جنيه.

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