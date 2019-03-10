اليوم .. التضامن تصرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ اليوم الأحد وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر مارس، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.



كما تابعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.