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رياضة

سيرجيو أجويرو يمنح محمد صلاح فرصة ذهبية لاستعادة عرش هدافي البريميرليج

السبت 09/مارس/2019 - 09:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.

وفي الدقيقة الـ 80 أخرج بيب جورديولا أجويرو من أرض الملعب لينزل بدلًا منه جابريال جيسيوس، ورغم من النتيجه الكبيرة للسيتي لم يسجل أجويرو أي هدف أمام واتفورد.

وسجل مهاجم مان سيتي سيرجيو أجويرو 10 أهداف في 6 مباريات لعبها أمام واتفورد في جميع المنافسات، وفقًا لـ "أوبتا" شبكة الإحصائيات، في المباراة التي كان يسعى فيها النجم الأرجنتيني في للابتعاد بصدارة الهدافين.

ويحتل أجويرو صدارة الهدافين بـ 18 هدفا ويأتي بعده صلاح بـ 17 هدفا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

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