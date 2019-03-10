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أخبار البلد

القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكلف 10 فرق بالتواصل مع المحافظات

الأحد 10/مارس/2019 - 02:46 ص
صدى البلد
ساره يسن
زار اللواء محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عددا من أسر الشهداء المقيدين بقواعد بيانات المجلس في إطار الاحتفال بيوم الشهيد.

وحرص أمين عام المجلس على التواجد بصحبة أسر الشهداء في تلك المناسبة تقديرا من الدولة للدور الوطني لهم واعتزازا بتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن.

وعبر أسر الشهداء عن سعادتهم البالغة بتواجد أمين عام المجلس بصحبتهم، مؤكدين على تلقيهم كل الرعاية والاهتمام من الدولة في كل المجالات.

وفى سياق متصل كلف أمين عام المجلس ١٠ فرق رعاية بالتواصل مع أسر الشهداء في جميع المحافظات وزيارتهم بمنازلهم لتقديم كل أنواع الدعم والرعاية لهم.‎
القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكلف 10 فرق بالتواصل مع المحافظات
القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكلف 10 فرق بالتواصل مع المحافظات
القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكلف 10 فرق بالتواصل مع المحافظات

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