ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة: مصر صاحبة الفضل في بقاء الدولة العثمانية لفترة طويلة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 09:28 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة العثمانية التي كانت عاصمتها في تركيا، توسع نفوذها حتى ظن سلطانها أنهم أكبر قوة عسكرية في العالم، حتى حربهم مع اليونانيين، والتي ألحقت الكثير من الضرر بأركان المملكة.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن السلطان العثماني أحس بسقوط دولته واقتراب الجيوش التمردية من مقر الحكم، ما دفعه للاستغاثة بوالي مصر "محمد علي باشا"، مؤكدا أن الجيش المصري استطاع إخماد هذه الحركات الانقلابية، وحمى الوالي العثماني.

وأوضح، أن الوالي العثماني لم يعط "محمد علي باشا" حق التوسع في جزر البحر المتوسط كما وعده، ما دفع محمد علي فيما بعد للانقلاب على الدولة العثمانية.

ترشيحاتنا

ليبرمان يكشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر

موقع أمريكي: مصر نجت من فوضى الربيع العربي.. وتغيير الأنظمة يهدد ترامب

وصول سفينة حربية تركية إلى قاعدة عسكرية سودانية

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة خناقة أحمد مجاهد في اتحاد الكرة

إضرام النيران في أقدم متاحف الجزائر وسرقة عدد من مقتنياته.. فيديو وصور

والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو

أرقام سلبية بالجملة فى خسارة الأهلي من فيتا كلوب بدوري الأبطال

لأول مرة.. ناسا تنشر صورًا مذهلة لطائرتين تخترقان جدار الصوت

إخواني هارب : أيمن نور سياسي فاشل .. ومعتز مطر فقد مصداقيته ويزج بأمه العجوز لتسخين حملة ضد مصر

أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال

ومن اللهو ما قتل.. قصة مأساة فرحة تخطف أرواح أطفالها

المرأة الحديدية .. سعاد كافحت 27 عاما بعد وفاة زوجها لتربية بناتها..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

فيديو

والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو
والدة شهيد توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أمهات الإرهابيين.. فيديو
أرملة الشهيد المنسي: زوجي ترك لي تركة كبيرة من الفخر.. فيديو
والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو
شاهد.. السيسي يطالب قيادات الدولة بضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟