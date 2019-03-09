توفيق عكاشة: مصر صاحبة الفضل في بقاء الدولة العثمانية لفترة طويلة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة العثمانية التي كانت عاصمتها في تركيا، توسع نفوذها حتى ظن سلطانها أنهم أكبر قوة عسكرية في العالم، حتى حربهم مع اليونانيين، والتي ألحقت الكثير من الضرر بأركان المملكة.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن السلطان العثماني أحس بسقوط دولته واقتراب الجيوش التمردية من مقر الحكم، ما دفعه للاستغاثة بوالي مصر "محمد علي باشا"، مؤكدا أن الجيش المصري استطاع إخماد هذه الحركات الانقلابية، وحمى الوالي العثماني.



وأوضح، أن الوالي العثماني لم يعط "محمد علي باشا" حق التوسع في جزر البحر المتوسط كما وعده، ما دفع محمد علي فيما بعد للانقلاب على الدولة العثمانية.