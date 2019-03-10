الجفري لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: انفع الآخرين

نشر الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات ...



وأوضح الجفري عبر الفيسبوك "انفع الناس، واللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) (صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر:(أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) ( الطبراني"



وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.

