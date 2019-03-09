نوع من التوابل يقضى على قشرة الشعر للأبد

أكد موقع بولد سكاى الهندى أن الفلفل الأسود يساعد على محاربة القشرة البيضاء بوصفة سهلة وسريعة لن تكلفك الكثير من الوقت ولكن لها مفعول السحر لمحاربة قشرة الشعر ، مشيرا إلى أن الفلفل الأسود له فوائد عديدة لأنه مضاد للأكسدة والجراثيم ويحارب القشرة ويعيد للشعر حيويته ولمعانه ويصلح الشعر التالف.



كل ما تحتاجين ..



رشه من الفلفل الأسود

كوب من الزبادي

ملعقة من خل التفاح

القليل من الماء

عصير ليمونة واحدة



طريقة تطبيق الوصفة ..



في وعاء صغير أمزجى المكونات وأدهنى بها شعرك مع تدليكه جيدا وتركه على الشعر لمدة ربع ساعة. بعد ذلك قومي بغسل شعركِ جيدًا يساعد هذا القناع ععلى التخلص من خلايا الجلد الميتة ويقشر البشرة