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رياضة

لاسارتي: الخسارة أمام فيتا كلوب غير عادلة.. وموقفنا بالمجموعة صعب

السبت 09/مارس/2019 - 09:23 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الخسارة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي لم تكن عادلة، خاصة أن الأهلي كان الأفضل في لقاء اليوم في أوقات كثيرة من المباراة.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «اللقاء كان صعبًا للغاية وأهدرنا الكثير من الفرص، وفي النهاية فاز فيتا كلوب باللقاء وحصد النقاط الثلاث».

وأوضح لاسارتي أن هناك مباراة منتظرة الليلة بين شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني سنشاهد ما سيحدث بها لنرى إلى أين ستذهب المجموعة.

وقال المدير الفني للأهلي: «بالتأكيد الأمور الآن باتت أصعب في موقفنا بالمجموعة وأكثر تعقيدًا، ولكن أمامنا مباراة على ملعبنا أمام شبيبة الساورة يجب أن نحقق فيها الفوز من أجل التأهل.

يذكر أن الأهلي خسر اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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