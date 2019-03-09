برشلونة يقلب تأخره أمام رايو فايكانو لفوز بثلاثية ويبتعد بصدارة الليجا

ابتعد فريق برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني ، وذلك بعد فوزه على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.



أحرز راءول دي توماس هدف التقدم لرايو في الدقيقة 24 ، قبل أن يعادل جيرارد بيكيه النتيجة للفريق الكاتلوني في الدقيقة 38 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثلهما بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني ، أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 من ضربة جزاء ، ليختتم بعدها لويس سواريز أهداف فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 82 ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكاتلوني.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري ، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد ، بينما توقف رصيد نادي رايو فايكانو عند النقطة 23 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.