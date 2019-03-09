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الداخلية الجزائرية: توفير كل الوسائل المادية والبشرية للانتخابات الرئاسية

السبت 09/مارس/2019 - 09:24 م
صدى البلد
أ ش أ

أكد صلاح الدين دحمون الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ضرورة توفير كل الوسائل المادية والبشرية بقصد ضمان التحضير الأمثل للانتخابات الرئاسية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن دحمون ترأس اجتماعا تنسيقيا مع الكوادر المركزية لوزارة الداخلية بخصوص مختلف المشاريع القطاعية الجارية، تناول تحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل.

وأشار إلى التقدم الجيد في مجال تحديث النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية"، مؤكدا ضرورة توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام.

وأشار إلى ضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة التي تم استحداثها خاصة في المناطق السكنية الجديدة، وكذا الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج، مؤكدا أهمية مواصلة دورات التدريب والإعداد الجارية بالنسبة للمشرفين على العملية الانتخابية.

ولفت إلى التعليمات التي تقضي بضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء خاصة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وكذا تسهيل عمل بعثات المراقبين الدوليين وتمكينها من أحسن ظروف الإقامة بالجزائر".

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