شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

قدم الزوجان سارة وطارق، عرضًا راقصًا أمام لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، رغم كون طارق شابا قعيدا.



والمتسابق مصري يعيش في إيطاليا ورغم كونه قعيدًا إلا أنه تعلم الرقص خصيصًا وتحدى إعاقته من أجل زوجته وأن يحضر معها الحفلات ولكي لا يكتفي بمشاهدتها فقط.



وتسبب العرض في تفاعل لجنة التحكيم لدرجة البكاء، وعقبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، قائلة: "حرام اللي عملتوه فينا ده، للمرة الأولى أرى فيها دموع علي"، أي علي جابر محكم البرنامج.



