ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

السبت 09/مارس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قدم الزوجان سارة وطارق، عرضًا راقصًا أمام لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، رغم كون طارق شابا قعيدا.

والمتسابق مصري يعيش في إيطاليا ورغم كونه قعيدًا إلا أنه تعلم الرقص خصيصًا وتحدى إعاقته من أجل زوجته وأن يحضر معها الحفلات ولكي لا يكتفي بمشاهدتها فقط.

وتسبب العرض في تفاعل لجنة التحكيم لدرجة البكاء، وعقبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، قائلة: "حرام اللي عملتوه فينا ده، للمرة الأولى أرى فيها دموع علي"، أي علي جابر محكم البرنامج.

ترشيحاتنا

نكشف حقيقة تراجع مستوى نجم الاتحاد السكندري وأزمته مع بلاده

أغلى سيارة في العالم تجد مشتريا بـ 18 مليون دولار..فيديو

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

وائل جمعة يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

موقع أمريكي: مصر نجت من فوضى الربيع العربي.. وتغيير الأنظمة يهدد ترامب

المقاولون: عدم وصول أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الزمالك

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

نبيل الحلفاوي: الأهلي سيتأهل لدور الثمانية من مصر

شاهد .. ثلاث مراهقات يضربن فتاة علقة موت بسبب الغيرة على شاب

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

ريهام حجاج تكشف حقيقة طلاقها من محمد حلاوة

صدمة في تركيا بعد صفعة القضاء البلجيكي لـ أردوغان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

فيديو

والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو
والدة شهيد توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أمهات الإرهابيين.. فيديو
أرملة الشهيد المنسي: زوجي ترك لي تركة كبيرة من الفخر.. فيديو
والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو
شاهد.. السيسي يطالب قيادات الدولة بضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟