الحركة الوطنية: نجهز شبابنا ليكونوا نواة التنظيم في بطولة أمم أفريقيا

أكد قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية أن مصر بالفعل تستطيع وقادرة علي تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال شبابها القادرين علي تغيير الواقع دائمًا إلي الأفضل.. وأضاف قيادات الحركة الوطنية خلال ندوة الحزب حولة "بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 نعم نستطيع" أن مصر تتغير إلي الأفضل وتصنع واقعًا جديدًا نباهي به الأمم.





في البداية قال النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية المصرية ان مصر تستطيع بشبابها تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم مشددًا علي أنه ستكون أفضل بطولة تنظيميًا علي مستوي العالم ونثق ان المصريين قادرون علي فعل المستحيل.