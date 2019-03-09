الحركة الوطنية: نجهز شبابنا ليكونوا نواة التنظيم في بطولة أمم أفريقيا

أكد قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية أن مصر بالفعل تستطيع وقادرة علي تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال شبابها القادرين علي تغيير الواقع دائمًا إلي الأفضل.. وأضاف قيادات الحركة الوطنية خلال ندوة الحزب حولة "بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 نعم نستطيع" أن مصر تتغير إلي الأفضل وتصنع واقعًا جديدًا نباهي به الأمم.
في البداية قال النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية المصرية ان مصر تستطيع بشبابها تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم مشددًا علي أنه ستكون أفضل بطولة تنظيميًا علي مستوي العالم ونثق ان المصريين قادرون علي فعل المستحيل.
وأضاف عبد الاله أن الشباب هو من يعطي لنا دفعة قوية تعيد لنا الذكريات الشبابية، موجها الشكر للواء رؤوف السيد علي أسلوب إدارته المتميز للحزب حتى وصل لهذا المستوى المتقدم، خاصة وانه يعتمد علي البعد عن اللامركزية فأصبح الحزب لديه 20 مقرًا في 20 محافظة و16 تشكيلا داخل القاهرة وهو الانتشار الأقوي على مستوى الأحزاب، متمنيا تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم من أجل خدمة الوطن والمساهمة في بناء الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة نهاد خير الله، أمين عام الحزب بالقاهرة، علي أهمية دور المجتمع المدني في نجاح البطولة بوصفه من أهم الأدوار ويشمل الجمعيات والأحزاب وغيرهم من الجهات التي تعمل على فتح آفاق جديدة لدي الشباب وتعزيز قيم مشاركتهم.
وأضاف محمد عزمي، أمين الشباب بالحزب، أنه يرحب بكل شاب للمساهمة فى نجاحات الحزب، والمساهمة في دور الشباب في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة وان الشباب هو المحرك الرئيسي وطاقة العمل لدي كافة الكيانات، مشيرا الي ان الحزب يعمل على إعداد الشباب ليصبحوا نواة للعمل فى كل المحافظات من خلال الندوات والمعسكرات والعمل على تطويرهم ليصبحوا قيادات بارزة فى محافظاتهم.
الجدير بالذكر أن الندوة تقام تحت رعاية اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وتأتي بمثابة خطوة جديدة لتشكيل فريق من الشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة بتنظيم البطولة بهدف تأهيلهم وتثقيفهم لطرح اسمائهم أمام الجهات المنظمة للاستفادة منهم كما تستعرض الندوة الإيجابيات والمكتسبات التي تحققها الدولة المصرية جراء استضافة هذا الحدث الدولي الذي سيجعل مصر محط أنظار العالم مما يعد شهادة ثقة جديدة أمام دول العالم بأن مصر باتت بلداً آمناً مستقراً.