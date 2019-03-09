أيمن نصري يكشف جرائم الإخوان لتشويه مصر أمام المجتمع الدولي في جنيف.. فيديو

أذاع برنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، فيديو لـ "أيمن نصرى"، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ‏بجنيف، يفضح ويدين من خلاله عناصر جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعي لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي.



وقال "نصري": «إنه قام بتسجيل الفيديو من أجل تسليط الضوء على التحركات والتجاوزات التي تقوم بها جماعات الإخوان لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وأنهم سعوا إلي تشكيل تجمعات أمام مجلس حقوق الإنسان من أجل تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى.



وأشار إلى أن هناك تحركا كبيرا من الإخوان لتشويه صورة مصر داخل الأمم المتحدة، من خلال بعض المنظمات المشبوهة، لافتا إلى أن الإخوان توزع 2000 فرانك للمشاركة فى وقفة ضد مصر بجنيف.



وعلق محمد الباز، على الفيديو قائلا: «الفيديو تم تصويره يوم الجمعة قبل الوقفة التى فشلت للإخوان رغم إنهم كانوا مستعدين بالفلوس علشان يشوهوا صورة مصر وينقلوا صورة سيئة في التجمعات الدولية».

