انطلاق الدراسة بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة ..29 مارس

أعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة عن موعد بدء الدراسة للفصل الدراسى الجديد والذي من المقرر ان ينطلق 29 مارس المقبل.



وأوضح مركز التعليم المفتوح أن الفصل الدراسي الجديد سيستمر حتى شهر يونيو المقبل وذلك طبقا الجداول الدراسية.



وأضاف المركز أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الدور الأساسي يوليو 2019 في الفترة من 6 يوليو 2019 إلى 22 يوليو 2019 كموعد مبدئي.





