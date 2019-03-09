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العلقامي: بطولة أمم أفريقيا رسالة أمان عن مصر

السبت 09/مارس/2019 - 09:49 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور نبيه العلقامي، النائب السابق والأستاذ بجامعة حلوان، إن أفريقيا اختارت مصر لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية وأصبحت المسؤولية أصبحت تقع على عاتق الشعب المصري كله لضمان نجاحها.

وأضاف العلقامي خلال ندوة حزب الحركة الوطنية المصرية " بطولة كاس الامم الافريقية .. مصر 2019 .. نعم نستطيع " أن القوات المسلحة والشرطة، بذلوا الكثير لمواجهة الإرهاب والتطرف، والبطولة توجه رسالة عالمية بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأثبتوا للجميع أن المجتمع المصري قادر على المواجهة.

وأشاد العلقامي بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كونها قادرة على إحداث تطويرات كبيرة في أقل من الوقت المطلوب، وقناة السويس الجديدة خير دليل على ذلك، ولابد من مواجهة أى محاولة خسيسة تستهدف مصر وتقلل من جهودها في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، مشيرا إلي سكان محافظات القنال الذين ضحوا بكل نفيس وغالي من أجل مصر والدفاع عن ممتلكاتها وكرامة شعبها.

وأوضح العلقامي أن النقابات المهنية والعمالية لها دور أيضا في المشاركة في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، متمنيا من الاتحاد سرعة الانتهاء من إعلان عدد الفرق المشاركة في البطولة للانتهاء من خطة الاستعداد لاستضافة البطولة داخل مصر وتجهيز الملاعب، مشيدا بوزيرة التضامن الاجتماعي ودورها في دعم المجتمع المدني، متمنيا أن يري الأخلاق الأوروبية في الملاعب هنا في ملاعب مصر أثناء البطولة القادمة، وأن مصر قبلت التحدي ونثق تماما ان شباب الحزب قادر على التنظيم.

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