والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو

قال عمر الشبراوي، والد الشهيد البطل أحمد الشبراوي، إن ابنه كان أحد أبطال الصاعقة المصري، مضيفا: "ابني كان بطلا مقداما وشجاعا وكان محبا لوطنه".



وأضاف " الشبراوي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "كان يصر على أن يظل متواجدا في سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية".



وتابع: "ابني كان يتمنى الشهادة وربنا حقق أمنيته بحصوله على الشهادة، وكان إنسانا محبا لزملائه وكان يسمى أسطورة الصاعقة المصرية نظرا لشجاعته".

