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والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 09:39 م
صدى البلد
هاني حسين
قال عمر الشبراوي، والد الشهيد البطل أحمد الشبراوي، إن ابنه كان أحد أبطال الصاعقة المصري، مضيفا: "ابني كان بطلا مقداما وشجاعا وكان محبا لوطنه".

وأضاف " الشبراوي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "كان يصر على أن يظل متواجدا في سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية".

وتابع: "ابني كان يتمنى الشهادة وربنا حقق أمنيته بحصوله على الشهادة، وكان إنسانا محبا لزملائه وكان يسمى أسطورة الصاعقة المصرية نظرا لشجاعته".

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