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رئيس الحركة الوطنية في ندوة أمم أفريقيا: نعم نستطيع

السبت 09/مارس/2019 - 10:04 م
صدى البلد
أسامة علي
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية ندوة تثقيفية تحت عنوان "بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.. نعم نستطيع "، وذلك تحت رعاية اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب بهدف تشكيل فريق من الشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة بتنظيم البطولة لتأهيلهم وتثقيفهم لطرح اسمائهم أمام الجهات المنظمة للاستفادة منهم كما استعرضت الندوة الإيجابيات والمكتسبات التي تحققها الدولة المصرية جراء استضافة هذا الحدث الدولي الذي سيجعل مصر محط أنظار العالم مما يعد شهادة ثقة جديدة أمام دول العالم بأن مصر باتت بلد آمن مستقر.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان شعار " نعم .. نستطيع " الذي ترفعه ندوة اليوم حول حدث عالمي تنظمه الدولة المصرية .. ألا وهو بطولة كاس الامم الافريقية دليل علي قوة الدولة وقدرتها علي تنظيم بطولة ستجني مصر من وراء تنظيمها مكتسبات وفوائد تعود بالنفع علينا جميعًا .. سواء اقتصاديًا او سياسيا او اجتماعيًا .. خاصة وان هذا الحدث الدولي سيضع بلدنا تحت محط أنظار كل دول العالم.

وشدد اللواء رؤوف علي ان نجاحنا في تنظيم البطولة يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة أمام دول العالم بأن مصر باتت بلد آمن مستقر وبلد تخطي أوجاعه وعبر أزماته الي مرحلة اخري من التقدم والازدهار تاركًا خلفه فئات ضالة أوقفت عجلة الزمن عند مرحلة بعينها ومازالت تلك الفئات تبكي علي ماضيها البغيض .

وأوضح رئيس الحركة الوطنية المصرية : لقد تغيرت دولتنا وتغير ماضيها القريب وباتت تخطو بخطي ثابتة واثقة نحو غد أفضل وستبقي مصر دائمًا وأبدًا بلد عزيزة مكرمة بفضل أبنائها المخلصين.
رئيس الحركة الوطنية في ندوة أمم أفريقيا: نعم نستطيع
رئيس الحركة الوطنية في ندوة أمم أفريقيا: نعم نستطيع
رئيس الحركة الوطنية في ندوة أمم أفريقيا: نعم نستطيع

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