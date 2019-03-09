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محافظات

محام يطالب رئيس الوزراء بتغيير اسم مدينة أبوتشت إلى المجد.. تعرف على السبب

السبت 09/مارس/2019 - 10:18 م
صدى البلد
يوسف رجب
طالب محام من أبناء مركز أبوتشت بقنا، الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، واللواء عبدالحميد الهجان - محافظ قنا، بتغيير اسم مدينة " أبوتشت" إلى مدينة " المجد".

وقال الدكتور عمر عبد السلام" إن السخرية المستمرة من اسم "مدينة أبوتشت" وتحريف البعض للاسم إلى "أبو طشط" كنوع من السخرية والاستهزاء هو الدافع وراء تقديمى هذه الدعوى لوقف سيل النكات التى تطلق على مدينتى سواء فى الأماكن العامة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى التى تتخذ من اسم مدينتنا مادة للسخرية والتسلية، دون مراعاة لمكانة المركز الذى يضم عائلات لها قيمتها ومكانتها.

وأشار عبدالسلام، إلى السخرية المستمرة من الاسم تسبب مضايقات للكثير من أبناء "أبوتشت" وقد تتطور الأمور إلى مشاجرات ومشاحنات لا يحمد عقباه، لذلك أرى ضرورة تغيير المسمى واقترح اسم" مركز المجد" كبديل للاسم القديم، مضيفًا بأن نص المادة الأولى فقرة" ب"من قانون الإدارة المحلية ٤٣ لسنة ١٩٧٩ منح رئيس الوزراء وحده الحق فى تغيير أسماء المراكز والغائها.

وأوضح عبدالسلام، أن الواقعة ليست جديدة فقد حدث أن تم تغيير اسم قرية فى قنا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث تم تغيير مسمى "البلاص" إلى "المحروسة" حاليًا بقرار جمهوري رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٦٤ نص فى مادته الأولى على تسمية قرية البلاص بمحافظة قنا إلى قرية المحروسة، وذلك بناء على شكوى تقدم بها أهالى القرية وقتها للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يتضررون فيها من اسم القرية الذى كان مثار سخرية يسبب لهم الخجل والإحراج.

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