محام يطالب رئيس الوزراء بتغيير اسم مدينة أبوتشت إلى المجد.. تعرف على السبب

طالب محام من أبناء مركز أبوتشت بقنا، الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، واللواء عبدالحميد الهجان - محافظ قنا، بتغيير اسم مدينة " أبوتشت" إلى مدينة " المجد".





وقال الدكتور عمر عبد السلام" إن السخرية المستمرة من اسم "مدينة أبوتشت" وتحريف البعض للاسم إلى "أبو طشط" كنوع من السخرية والاستهزاء هو الدافع وراء تقديمى هذه الدعوى لوقف سيل النكات التى تطلق على مدينتى سواء فى الأماكن العامة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى التى تتخذ من اسم مدينتنا مادة للسخرية والتسلية، دون مراعاة لمكانة المركز الذى يضم عائلات لها قيمتها ومكانتها.





وأشار عبدالسلام، إلى السخرية المستمرة من الاسم تسبب مضايقات للكثير من أبناء "أبوتشت" وقد تتطور الأمور إلى مشاجرات ومشاحنات لا يحمد عقباه، لذلك أرى ضرورة تغيير المسمى واقترح اسم" مركز المجد" كبديل للاسم القديم، مضيفًا بأن نص المادة الأولى فقرة" ب"من قانون الإدارة المحلية ٤٣ لسنة ١٩٧٩ منح رئيس الوزراء وحده الحق فى تغيير أسماء المراكز والغائها.



