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اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد عبدالمنعم رياض يرويها شاهد عيان

السبت 09/مارس/2019 - 09:46 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء أركان حرب ثروت النصيرى أحد أبطال القوات المسلحة والمستشار بأكاديمية ناصر العسكري والشاهد على استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، إن حادث استشهاد الفريق عبد المنعم رياض مازال فى وجدانى مؤكدًا أنه كان فى رتبة ملازم وقت استشهاده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن الشهيد حضر إلى السرية فى الساعة الـ 2.45 ظهرًا، يوم 9 مارس عام 1969 مؤكدًا أن هذا اليوم هو اليوم الثاني من حرب الاستنزاف.

وكشف أن الفريق أول عبد المنعم رياض أصر أن يتواجد فى الصفوف الأمامية للجبهة المصرية رغم نصائح قائد الجيش فى هذا الوقت عدلي سعيد، له.

وأشار إلى أن الشهيد الراحل أصر على الذهاب الى المواقع الامامية وقال "إنه ليس أقل من أى جندى يدافع الجبهة ولابد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة".

وحكى "الفريق كان يجلس مع الجنود ووقت قيام الضرب، وقام كل فرد من الجنود بالاتجاه إلى موقعة وفي حالة عودة الفريق وقائد الجيش أصيب إصابة قاتلة".

وكشف أن الضرب فى هذا اليوم استمر من الساعة 3 م لـ الساعة 5م.

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