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اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي: إجراءات لوضع مصر ضمن أكبر مراكز المشروعات عالميا

الأحد 10/مارس/2019 - 08:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي وعلياء فوزي
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك محاولات قوية لتكون مصر من أكثر مراكز تنظيم المشروعات نموًا في العالم ، بالتزامن مع ارتفاع معدلات السكان لأكثر من 98 مليون نسمة، نصفهم أقل من سن 30 عاما.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم أبرز أسس استراتيجة التنمية الاجتماعية التي تستهدفها الوزارة خلال العام 2030 من بينها إجراء الإصلاح القانوني لتعزيز الابتكار، وتبني برنامج شامل لتشجيع الابتكار وثقافة المعرفة، بجانب برنامج شامل لتحفيز أنشطة الابتكار من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتفعيل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الابتكار.

أوضح التقرير أن هناك مباحثات تمت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الحكومة السويسرية، لدعم برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة (الخضراء)، بهدف إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بجانب توفير برامج تدريبية وأماكن عمل ومزايا تسويق لـ 10-15 شركة ناشئة.

وأشار التقرير إلى أنه نتج عن تلك البرامج انطلاق العديد من الشركات المُبتَكِرة، من بينها "ريسيكلوبيكيا": وهي الشركة الأولى بالمنطقة التي تُجني عائدات من إعادة تدوير مواد المخلفات الإلكترونية؛ و "أب فيوز": وهي شركة تقوم، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، بتحويل الأكياس البلاستيكية في مدينة القمامة (حي منشية ناصر) إلى أقمشة، وحقائب، وحافظات، وغيرها؛ بجانب شركة "تجدد": وهي شركة جديدة نجحت في تحويل زيت الطهي إلى وقود نظيف.

وتُشَجِع الجامعات المصرية الابتكار، وتحُث الطلاب على الإبداع والابتكار، ومن الأمثلة على ذلك الإنجاز العلمي في البحث والتطوير الذي حققته جامعة النيل في تحويل قشرة الجمبري إلى مواد تغليف قابلة للتحلل الحيوي.

كما يوجد 38 مستثمرًا من رعاة الأعمال مقابل 17 من أصحاب رأس مال المخاطر؛ وقد اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط 20 شركة من الشركات المصرية الناشئة كشركات هي الأكثر ابتكارًا في مجالات ابتكارية مختلفة، من بينهم تسع شركات جنت أكثر من مليون دولار .

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