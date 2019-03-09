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برلمان

أستاذ تشريعات يطالب بتعميم اللجان النوعية للرياضة بالأحزاب

السبت 09/مارس/2019 - 10:03 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور عبد اللطيف صبحي، أستاذ التشريعات والقوانين بجامعة حلوان، إن الرئيس السيسي استجاب لنداء أساتذة التربية الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في مصر، خاصة بعد تميز شباب الكليات العسكرية وتدني مستوى شباب الجامعات بسبب عدم ممارسة الرياضة، فلابد أن نقف خلف الرئيس في هذه المبادرة بعد أن وجه بتطبيق الرياضة كمقرر دراسي في الكليات والمدارس.

طالب صبحي بوجود لجنة نوعية للممارسة الرياضة في الأحزاب ونشر أفكار الرياضة بين الشباب من الأحزاب، تحقيقا لدور الأحزاب في خدمة المجتمع والمعاونة في تنظيم الفعاليات القومية.

ناشد صبحي، رئيس الحزب بتوجيه طلب بأسماء المتطوعين من شباب الحركة الوطنية للتطوع في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، التى أصبحت معيار قوى جدا للحكم على مصر وعلى أدائها الأمني والسياسي، مشددا على ضرورة نشر الوعي بين الشباب للحفاظ على المدرجات وإظهار الصورة المثالية للمشجع المصري.

أوضح الدكتور عبد اللطيف صبحي أن ماحدث في 2006 لن يتكرر بفضل القيادة السياسية الواعية القادرة على تطبيق القانون، وأن البطولة ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري، وخاصة في المجال السياحي وحقوق البث التلفزيوني، كما دعا الشباب للتكاتف والتماسك تحت العلم المصري، والمساهمة في انجاح البطولة قدر المستطاع، موضحا أنه سيتم التنسيق الكامل بين شباب حزب الوفد وشباب الحركة الوطنية من أجل المساهمة في تنظيم البطولة.

جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها حزب الحركة الوطنية المصرية تحت عنوان "بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تستطيع" بحضور اللواء رءوف السيد رئيس الحزب وأمناء المحافظات وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي.

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