5 أرقام قياسية لـ برشلونة من مباراة رايو فاليكانو..ميسي لا يسجل يوم الجمعة

ابتعد فريق برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني ، وذلك بعد فوزه على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.



1- برشلونة حقق نقاط من وضعية الخسارة في مباريات قلب فيها تأخرة بـ 20 نقطة أكثر من أي نادي اخر في الدوريات الخمسة الكبرى.



2- ميسي سجل اليوم 409 أهداف له في الليجا مع برشلونة، (200 يوم السبت، 168 الأحد، 3 يوم الأثنين، 16 يوم الثلاثاء، 18 يوم الأربعاء، 4 يوم الخميس، 0 يوم الجمعة).



3- ميسي الأكثر تسجيلًا بـ 26 هدف وتمريرات حاسمة بـ 12 تريرة في الدوريات الخمسة الكبرى.



4- جيرار بيكيه الأكثر تسجيلًا بالرأس أكثر من أي مدافع اخر في الدوري الاسباني بـ 3 أهداف هذا الموسم.



5- ميسي يتخطى إنيستا في عدد المشاركات مع برشلونة في الليجا بـ 443 لقاء، بينما جاء تشافي في الصدارة 505.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري ، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد ، بينما توقف رصيد نادي رايو فايكانو عند النقطة 23 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.