اليوم.. جامعة سوهاج تستقبل سفير دولة كازاخستان بالقاهرة

تستقبل جامعة سوهاج صباح اليوم، الأحد الموافق 10 من شهر مارس، أرمان إيساجالييف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، لإلقاء ندوة بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بعنوان " كازاخستان والعلاقات المصرية الكازاخية وافاق التعاون بين الدولتين" صرح بذلك الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة.



وقال عزيز إن برنامج الزيارة سيشمل اجتماعا مع عمداء الكليات ولقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حول سبل التعاون بين البلدين.



جدير بالذكر أن رئيس الجامعة سيلقي كلمة بعنوان " كازاخستان عبر التاريخ".