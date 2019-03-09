شاهد.. لجنة تحكيم أرب جوت تالنت تترك مقاعدها.. لهذا السبب

قدم فريق Do Re Mi Fa Sol من سوريا لوحة موسيقية على البيانو بأسلوب استثنائي، حيث قام أربعة شباب بالعزف على البيانو.

وبدأت فقرتهم بتعريف واحدة فقط من الفريق عن نفسها ليتبعها أعضاء الفريق واحدًا تلو الآخر الأمر الذي دعا الفنان أحمد حلمي وأعضاء لجنة تحكيم ارب جوت تالنت للصعود على المسرح بنفس طريقتهم، وتبعته الفنانة نجوى كرم، والإعلامي علي جابر، وكذلك مقدمي البرنامج، رايا أبي راشد، وقصي خضر.

واستطاع الفريق أن يتجاوز مرحلة اختبار الأداء وينتقل إلى المرحلة المقبلة من البرنامج.