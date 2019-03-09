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اقتصاد

جمارك أرقين تحبط 7 محاولات لتهريب أدوية وسبائك ذهبية وفضية بحوزة سودانيين.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 10:15 م
صدى البلد
محمد يحيي
أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، 7 محاولات لتهريب 676 علبة دواء وحقنة لأدوية بشرية لعلاج أمراض مختلفة، و3 سبائك ذهب وفضة كانت بداخل زجاجة عطر، ومخبأة بأمتعة شخصية لركاب مسافرين إلى الأراضي السودانية.

تم تشكيل لجنة من (هشام علي ،احمد الطيب، احمد جبريل، نصر الدين رضوان ،محمد ابراهيم، أحمد ابراهيم) وتحرير 7 محاضر ضبط جمركي واخطار مجدي عبد الحافظ، رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقه الوسطي، لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 
جمارك أرقين تحبط 7 محاولات لتهريب أدوية وسبائك ذهبية وفضية بحوزة سودانيين.. صور
جمارك أرقين تحبط 7 محاولات لتهريب أدوية وسبائك ذهبية وفضية بحوزة سودانيين.. صور
جمارك أرقين تحبط 7 محاولات لتهريب أدوية وسبائك ذهبية وفضية بحوزة سودانيين.. صور

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