وزير التعليم ينتقد جروبات السوشيال ميديا.. ويؤكد: لن نستجيب لحملات الابتزاز

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جروبات السوشيال ميديا ليست متحدثة بإسم الوزارة، وليست ممثلة رسمية لأولياء الأمور في مصر.





وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن الوزارة ليست مسئولة عما يتم تداوله على هذه الجروبات وتهيب بالسادة أولياء الأمور في مصر أن يستمدوا المعلومات من الوزارة فقط.





وأضاف الوزير قائلاً: لن تستجيب الوزارة لحملات إبتزاز أو مطالبات من مصادر غير رسمية لا يعلم أحد من يقف وراءها، ومن يستفيد منها، ولكن تحترم الوزارة كل الآراء السديدة والمنطقية من خلال القنوات الشرعية والمؤسسية فقط.





واستكمل الوزير تصريحاته قائلاً: تناشد الوزارة السادة أولياء الأمور بأن نحاول معًا أن نوفر جوًا هادئًا لأولادنا كي يستفيدوا من المحتوى الرقمي الجديد وأن يستعدوا للامتحانات الجديدة بدون شوشرة لا هدف لها إطلاقًا.



