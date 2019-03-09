أحمد ترك: الشهيد يموت لتحيا الأمة والإرهابيون يحرضون على القتل

وجه الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، التحية لشهداء مصر ممن يصدون عن مصر كل هجمات أهل شر من الداخل أو الخارج.



وأضاف " ترك " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشهادة في سبيل الله هي أعظم الدرجات، وسمى الشهيد بهذا الاسم لأن الله وملائكته ورسله يشهدون له أنه من أهل الجنة.



وتابع: "الشهادة في سبيل الله مرتبة عظيمة، وعلينا التفرقة بين الشهيد والقتيل لأن عناصر الجماعة الإرهابية يسمون قتلاهم شهداء، فالقرآن الكريم لم يحرض على القتل ولكن لدينا مفهوم القتال في سبيل الله".



وأكمل: "هناك فرق بين الشهيد والقتيل لأن الأخير يحرض على القتل، ولكن القرآن لم يدعو إلى القتل، وما تفعله الجماعات الإرهابية لا يسمى قتالا ولكن يمسى قتل والقتل في القرآن جريمة ومذموم".



وتابع: "الشهيد يستشهد لتحيا الأمة ولكن القتيل يموت ويريد أن يقتل الأمة كلها من أجل أن تعيش أفكاره وجماعته، وسيدنا محمد تنبأ بأنه سيأتي من يرفع راية القتال في سبيل الله دون إذن ولي الأمر ودون ضوابط وشروط القتال في سبيل الله، وحذرنا منها"، مضيفا:" قيادات التنظيمات الإرهابية تغسل أدمغة الشباب المنتمين لهم حتى ينفذون العمليات الإرهابية الانتحارية".

