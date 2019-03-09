ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة: لست عبدا للمال.. ولم أتاثر بخسارة 35 مليون جنيه

السبت 09/مارس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تعرض لكثير من الأزمات خلال السنوات الماضية، منها فصله من البرلمان، رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ البرلمان المصري، ليسجن بعدها مرتين متتاليتين.

وتابع "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هذه الأزمات أفقدته ما يقارب من 35 مليون جنيه، بعد غلق قناة "الفراعين" الخاصة به.

وأشار الإعلامي، إلى أن المشاكل لم تؤثر علي مصداقيته ورسالة الإعلامية التي يقدمها، مؤكدا أنه ليس عبدا للمال.

ترشيحاتنا

موقع أمريكي: مصر نجت من فوضى الربيع العربي.. وتغيير الأنظمة يهدد ترامب

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من فيتا كلوب

بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

تعرف على طريقة حساب الدرجات في نظام الثانوية التراكمية

فيتا كلوب يفاجئ الأهلي بهدف قبل نهاية المباراة ..فيديو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع بين محمد صلاح وهاري كين.. وأجويرو يتصدر

شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

أرقام سلبية بالجملة فى خسارة الأهلي من فيتا كلوب بدوري الأبطال

وزير التعليم يعلن إلغاء شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة من الثانوية العامة

نبيل الحلفاوي: الأهلي سيتأهل لدور الثمانية من مصر

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة خناقة أحمد مجاهد في اتحاد الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

أحد علماء الأزهر: قتلى الجماعة الإرهابية ليسوا شهداء.. فيديو
شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent وتحصل على الباز الذهبي
أحمد ترك: الشهيد يموت لتحيا الأمة والإرهابيون يحرضون على القتل
والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو
والدة شهيد توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أمهات الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟