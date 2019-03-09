توفيق عكاشة: لست عبدا للمال.. ولم أتاثر بخسارة 35 مليون جنيه

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تعرض لكثير من الأزمات خلال السنوات الماضية، منها فصله من البرلمان، رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ البرلمان المصري، ليسجن بعدها مرتين متتاليتين.



وتابع "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هذه الأزمات أفقدته ما يقارب من 35 مليون جنيه، بعد غلق قناة "الفراعين" الخاصة به.



وأشار الإعلامي، إلى أن المشاكل لم تؤثر علي مصداقيته ورسالة الإعلامية التي يقدمها، مؤكدا أنه ليس عبدا للمال.