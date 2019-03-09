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تعليم

شوقي: لا تغيير في نظام امتحانات أولى ثانوي لأبنائنا في الخارج هذا العام

السبت 09/مارس/2019 - 10:14 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا جديد في آلية امتحانات طلاب اولى ثانوي المغتربين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية هذا العام.

وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ من "ابنائنا في الخارج" سوف تمتحن بالنفس النظام الذي كان متبع في السنوات السابقة ، وبنفس آلية النجاح المطلوبة للنقل الى الصف الثاني الثانوي.

وأضاف الوزير أنه في العام القادم سوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.

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