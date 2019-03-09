شوقي: لا تغيير في نظام امتحانات أولى ثانوي لأبنائنا في الخارج هذا العام

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا جديد في آلية امتحانات طلاب اولى ثانوي المغتربين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية هذا العام.
وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ من "ابنائنا في الخارج" سوف تمتحن بالنفس النظام الذي كان متبع في السنوات السابقة ، وبنفس آلية النجاح المطلوبة للنقل الى الصف الثاني الثانوي.
وأضاف الوزير أنه في العام القادم سوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.
وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ من "ابنائنا في الخارج" سوف تمتحن بالنفس النظام الذي كان متبع في السنوات السابقة ، وبنفس آلية النجاح المطلوبة للنقل الى الصف الثاني الثانوي.
وأضاف الوزير أنه في العام القادم سوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.