شوقي: لا تغيير في نظام امتحانات أولى ثانوي لأبنائنا في الخارج هذا العام

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا جديد في آلية امتحانات طلاب اولى ثانوي المغتربين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية هذا العام.



وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ من "ابنائنا في الخارج" سوف تمتحن بالنفس النظام الذي كان متبع في السنوات السابقة ، وبنفس آلية النجاح المطلوبة للنقل الى الصف الثاني الثانوي.



وأضاف الوزير أنه في العام القادم سوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.

