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اقتصاد

السيسي يوجه وزير التموين بسرعة تنقية منظومة الدعم من غير المستحقين

السبت 09/مارس/2019 - 10:17 م
الرئيس
الرئيس
محمد صبيح
وجه الرئيس السيسي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بسرعة الانتهاء من تنقية قوائم الدعم من غير المستحقين لضمان استهداف المستحقين الحقيقيين للدعم والأولى بالرعاية، حسب تصرح السفير بسام راضي متحدث الرئاسة.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر مارس الجاري بالمرحلة الثانية من استبعاد الفئات غير المستحقة من خلال 5 ضوابط حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية هي: استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريا.. فاتورة محمول أكثر من 800 جنيه شهريا.. مصروفات مدرسية 20 ألف جنيه سنويا.. امتلاك سيارة موديل 2014 فأكثر.. تقلد أحد الوظائف الإدارية العليا.

وتناول اجتماع الرئيس السيسي بوزير التموين عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

ووجه الرئيس بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا.

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