سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

أكد مصدر مقرب من اللاعب مهران الجهمي مدافع نادي المصرية للاتصالات لفريق 2001، أن مسئولي نادي سموحة يسعون الى التعاقد مع اللاعب عقب انتهاء تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف حسام الجهمي شقيق اللاعب، أن المدير الفني لفريق سموحة 2001 تحدث إلى مهران لإبرام التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.





وأشار الجهمي الى أن إدارة الاتصالات ترفض ترك مهران البالغ من العمر 18 عاماً إلى أي ناد آخر، حتى يكمل الـ 20 عاماً كما مقرّراً في استمارة النادي التي وقع عليها منذ 5 سنوات في بداية تواجده مع نادي المصرية للاتصالات.





يذكر أن مهران الجهمي البالغ من العمر 18 عاماً، التحق بمنتخب مصر 2001 بقيادة ربيع ياسين، وفي الوقت الحالي مع منتخب القاهرة تحت إدارة أحمد سراج.





وأكد مهران أنه يقدر نادي المصرية للاتصالات بشكل كبير، حيث إنه نشأ به ونمت موهبته بها، ولكنه يأمل في ان يحقق إنجازات كبيرة بخروجه الى الدوري الممتاز.



