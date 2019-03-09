ويست بروميتش أحمد حجازي يتفوق على ليفربول محمد صلاح برقم قياسي جديد

تفوق فريق ويست بروميتش ألبيون الذي يلعب في الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تاونشيب" الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حجازي النجم المصري، على عدد من الأندية الإنجليزية برقم قياسي جديد.



وسجل بروميتش هذا الموسم 68 هدفا تحت قيادة دارين مور يصبح خامس أكثر فريق تسجلًا في الدوريات الأربعة المتفرقة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الرابعة ، متفوقًا على ليفربول صاحب الـ 64 هدفًا.



ويحتل فريق ويست بروم المركز الرابع برصيد 61 نقطة.