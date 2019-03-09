ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مكافحة الإدمان: تحاليل مخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة قريبا.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 10:20 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي انخفضت من 12 إلى 3% فقط بين سائقي أتوبيسات المدارس؛ موضحا أن نسبة تعاطي المخدرات حينما بدأ الصندوق حملته بإجراء الكشوف الدورية على سائقي المدارس كانت أعلى من النسبة الحالية بفارق كبير وهذه النسبة بدأت في التراجع.

وأوضح عثمان خلال حديثه لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم إحالة 27 من سائقي أتوبيسات المدارس إلى النيابة العامة بعد اكتشاف تعاطيهم المخدرات.

وأكد عثمان أنه من المتوقع إجراء الكشف الدوري على كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق كفر الدوار الزراعي

إعلامي يبكى على الهواء بعد العثور على طفلة فى صندوق قمامة بالتجمع.. فيديو

حقيقة وفاة ماجد المهندس إثر حادث سير مروع

بعد 20 دقيقة.. صدمة للأهلي.. الشناوي يخرج محمولاً على نقالة.. وعلي لطفي بديلاً له

فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية

صدمة في تركيا بعد صفعة القضاء البلجيكي لـ أردوغان

لاسارتي: الخسارة أمام فيتا كلوب غير عادلة.. وموقفنا بالمجموعة صعب

ننشر تفاصيل الأزمة الصحية لـ شوبير

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

تعرف على طريقة حساب الدرجات في نظام الثانوية التراكمية

إخواني هارب : أيمن نور سياسي فاشل .. ومعتز مطر فقد مصداقيته ويزج بأمه العجوز لتسخين حملة ضد مصر

الإخواني عمرو عبد الهادي : هل يعقل أن يطارد الأمن والدة معتز مطر ذات السبعين عاما وتهرب منهم .. الإخوان في مصر سطحيين وحملة الإعلامي الهارب فاشلة والمصريين سيبلغون عن من يحدثون ضجيج الصفافير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

أحد علماء الأزهر: قتلى الجماعة الإرهابية ليسوا شهداء.. فيديو
شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent وتحصل على الباز الذهبي
أحمد ترك: الشهيد يموت لتحيا الأمة والإرهابيون يحرضون على القتل
والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو
والدة شهيد توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أمهات الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟