مكافحة الإدمان: تحاليل مخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة قريبا.. فيديو

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي انخفضت من 12 إلى 3% فقط بين سائقي أتوبيسات المدارس؛ موضحا أن نسبة تعاطي المخدرات حينما بدأ الصندوق حملته بإجراء الكشوف الدورية على سائقي المدارس كانت أعلى من النسبة الحالية بفارق كبير وهذه النسبة بدأت في التراجع.



وأوضح عثمان خلال حديثه لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم إحالة 27 من سائقي أتوبيسات المدارس إلى النيابة العامة بعد اكتشاف تعاطيهم المخدرات.



وأكد عثمان أنه من المتوقع إجراء الكشف الدوري على كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة الفترة المقبلة.

