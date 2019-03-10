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حوادث

الكوتشي يقتل عريس الدقهلية.. تفاصيل قتل سائق توك توك على يد صديقه

الأحد 10/مارس/2019 - 08:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
همت الحسينى
الكوتشى بتاعك وسخ زيك.. 4 كلمات تسبّبت فى جريمة قتل بالدقهلية لم يتخيل سائق التوك التوك أن يسمع لفظ إهانة من صديقه وعِشرة عمره أثناء جلوسه مع أصدقائه بسبب اتساخ الكوتشى الخاص به.. تفاصيل الجريمة سطرتها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة. 

البداية كانت باتصال هاتفي بين "مصطفى أ"، المجنى عليه، وصديقه "يوسف" للتوجّه لزيارة أحد أصدقائهما وأثناء دخول "يوسف" المنزل شاهد مصطفى الكوتشى الذى يرتديه صديقه عليه بعض الطين ومُتسخ فنهره، وقال له: "نضّف وامسح الكوتشى بتاعك ده وسخ زيك"، وبدأت المشكلة منذ تلك اللحظة لم يتحمل الصديق الكلمة التى اعتبرها إهانة له وسدّد له لكمة على الوجه وتبادل الطرفان الضرب داخل منزل صديقهما تدخل الأصدقاء المتواجدون بالمكان وتم الصلح بينهما.. لكن "يوسف" بيَّت النية على رد كرامته التي أهدرها صديقه أمام الجميع، وبدأ يفكر فى كيفية الانتقام.. مرَّ شريط الذكريات أمام عينيه كيف صديق عمره يُهينه بهذه الطريقة وهو من وقف معه وقت زفافه الذى لم يمر عليه 36 يومًا. 

جلس "يوسف" وصديقه إبراهيم على كيفية رد الكرامة واتفقا على استدراجه إلى شارعهما وبالفعل اتصلا به لإنهاء الخلاف وفور وصوله انهال عليه طعنًا بسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسط توسلات وصراخ القتيل الذى مازال عريسًا، حاول الأهالى إنقاذه إلا أنه كان قد فارق الحياة. 

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول مصطفى أحمد 21 سنة جثة هامدة إلى مستشفى طلخا مصابًا بعدة طعنات بالانتقال والفحص إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد أحمد السادات تبين وقوع مشاجرة بين القتيل وأحد جيرانه يدعى "يوسف.ا.ا" و"إبراهيم .م .ا" بسبب استهزاء القتيل بيوسف لعدم نظافة الكوتشى الخاص به ورغم صداقتهما الشديدة قام بطعن المجني طعنتين نافذتين أودت بحياته على الفور. 

وبسؤال المتهمين أكدا أن القتيل سبَّ "يوسف" واستهزأ به وقال له: "الكوتشى بتاعك مش نضيف.. وسخ زيك" مما جعل "يوسف" يتعدى عليه بالضرب وقام القتيل بطلب التصالح وعندما ذهب المتهمان إليه تعدّيا عليه بالضرب وبيَّتا النية لرد اعتبارهما فقاما بضربه بمطواة فيما قررت النيابة حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

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