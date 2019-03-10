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تعليم

اليوم.. توزيع شرائح المحمول على طلاب أولى ثانوي استعدادا لامتحانات التابلت

الأحد 10/مارس/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستوزع شرائح محمول (Data) بدءًا من اليوم١٠ مارس لكل طلاب اولى ثانوي الذين حصلوا على التابلت هذا العام.

وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن الإمتحان المقرر انعقاده ابتداء من ٢٤ مارس سيكون تدريبيًا، وسيكون متاح إلكترونيًا .

وأوضح الوزير أن هذا الأمر سينطبق على الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، سواءً كانت مدارسهم مجهزة ببنية تحتية معلوماتية أو غير مجهزة.

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