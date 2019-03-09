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أخبار العالم

تراجع حاد في مبيعات الهواتف المحمولة بـ تركيا

السبت 09/مارس/2019 - 10:27 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أكد موقع ديكن التركي أن مبيعات الهواتف الذكية في تركيا انخفضت بنسبة 27% في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بـ 2017.

وقال الموقع التركي -نقلاً عن بيانات من شركة أبحاث جي.اف.اي تيماكس- إن سوق الهواتف الذكية في البلاد إنكمش بنسبة تزيد على 20% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الأسعار المرتفعة الناجمة عن أزمة العملة التركية بالإضافة إلى القيود المفروضة على دفعات السلع التكنولوجية يعتقد أنها أثرت على بيع الهواتف.

وقضت أزمة العملة عام 2018 على حوالي 30% من قيمة الليرة التركية، بينما انخفضت العملة لتصل إلى مستوى منخفض بلغ 7.24 مقابل الدولار الأمريكي ، ما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

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