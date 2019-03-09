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حوادث

لعنة الفراعنة.. ملثمون يقتلون طبيبا ومدرسا لسرقة 400 ألف جنيه فى تجارة الآثار

السبت 09/مارس/2019 - 11:05 م
صدى البلد
يوسف رجب
لقى طبيب بيطرى مصرعه، وأصيب مدرس كان يرافقه بطلقات نارية، بعدما أطلق عليهم شركاؤهم فى تجارة الآثار وابلا من الأعيرة النارية لسرقة المبالغ التى بحوزتهم.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محمود حسن- مدير المباحث الجنائية، بمصرع أحمد. م.ح " طبيب بيطرى" مقيم بمحافظة القليوبية، وإصابة محمد.أ.م " مدرس" مقيم بمدينة المنصوره بطلقات نارية.

تبين من التحريات الأولية، أن 3 أشخاص ملثمين تربصوا بهم وأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية لسرقة 400 ألف جنيه كانت بحوزة المجنى عليهم، كما تبين أن الطرفين يتاجران فى الآثار.

تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعه.

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