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إسلام الفولى يكتب: صعيد مصر على طريق الصناعة‎

الأحد 10/مارس/2019 - 08:16 ص
اسلام الفولى يكتب
اسلام الفولى يكتب : صعيد مصر علي طريق الصناعة‎
علي نهج الدول الصناعية الكبرى كانت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء مناطق صناعية في مختلف محافظات الجمهورية والاهتمام بإنشاء مناطق صناعية جديدة في صعيد مصر الذي ظل مهمل لعقود طويلة فنرى في عروس الصعيد محافظة المنيا المنطقة الصناعية الجديدة في منطقة المطاهرة شرق النيل والمنطقة الحرة علي مساحة 306 أفدنة التي توفر أكثر من 17 ألف فرصة عمل لتخلق مناخا جديدا للاستثمار.

وفي محافظة أسيوط تم البدء في إنشاء صرح صناعي عالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كي تخدم صغار المستثمرين علي مساحة 71 فدانا لإنشاء 292 مصنعا يخدم أبناء محافظة أسيوط وفي محافظة قنا تم إفتتاح في أول العام الحالي 9 مصانع جديدة باستثمارات 50 مليون جنيه.

إن التنمية الحقيقية تبدأ في إنشاء بنية تحتية تتيح الاستثمار وما يتم حاليا من تطوير الصعيد في شتي المجالات يبشر بصعيد جاذب للاستثمار.

ما تم في السنوات الماضية وحرص من القيادة السياسية علي تنمية الصعيد وإنشاء محطة كهرباء بني سويف الجديدة والقناطر الخيرية الجديدة في أسيوط وتطوير للطرق الصحراوية وربط كل المحافظات ببعضها البعض ومشروع المليون فدان التي يستفيد منها محافظات المنيا والوادي الجديد وبني سويف يؤكد أن القيادة السياسية وضعت الصعيد علي الخارطة الصناعية والزراعية.

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