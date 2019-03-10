دنيا طارق تكتب: انتصار مؤقت



نتعلق بآخر ونخبره عن كل الخيبات التي حدثت لنا، ينصدم ويتعجب..كيف يفعلون بنا هكذا! يعدنا بمداواة هذا الجرح لكنه فجأة يصيبنا بجرح أكبر؛ يذهب لهم وهو يعلم ما فعلوه بنا من أذى لينضم معهم في ائتلاف، فهم يظنون أنها حرب لا ينتصر بها سوى الجماعات.



ليس المؤلم في الأمر أنه رحل.. فالفراق لم يعد صعبا، بل المؤلم حقا أنه فعل الشيء وهو يعلم مدى القسوة والألم الذي يحمله لنا، حتى هو لم يفكر في مساندتنا، بل قرروا جميعهم معا هدمنا.



هنيئا لهم بهذا الانتصار المؤقت؛ فلو كان من يفوز في هذه الحرب جماعة حتى لو كانت مخطئة، فتلك الجماعة ستتفكك قريبا، ويدخل كل منهم في ائتلاف جديد ليصبحوا جميعهم أعداء بعض، وتستمر العداوة للأبد.



الانتصار الحقيقي في أن تشعر بداخلك أنك لست مؤذيا، وليس في من سيؤلم الآخر أكثر.

نتعلق بأشخاص كثيرة في حياتنا، ورغم كل محاولات المناداة بعدم الإيذاء مازلنا نُؤذَى؛ يؤلمنا البعض فنرحل عنهم، يعتقدون أن رحيلنا ألم لهم وينسوا أفعالهم.