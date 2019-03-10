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محافظات

تحصين 3 ملايين طائر بالأقصر ضد أنفلونزا الطيور

الأحد 10/مارس/2019 - 02:42 ص
.تحصين 3 مليون طائر
.تحصين 3 مليون طائر بالاقصر ضد انفلونزا الطيور
شمس يونس
أعلن الدكتور عاطف علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن المديرية نجحت فى تحصين 3 ملايين طائر بالمحافظة ضد أنفلونزا الطيور، وذلك بداية من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم بكافة مراكز المحافظة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى خلو المحافظة من الأمراض الوبائية التي تصيب الطيور، مشيرا إلى استمرار التحصين عدة أشهر قادمة لحين الانتهاء من تحصين جميع الطيور بالمحافظة.

وأوضح أن التحصين الذي تقوم به مديرية الطب البيطري مجاني تماما، كما لا يصرح ببيع اللقاحات لمزارع الدواجن من الخارج، إلا بعد التأكد من خلو الطيور من المرض، من خلال أخذ عينات وفحصها معمليا.

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