برلمانية تتقدم بطلب لزيادة سن المقبولين في رياض الأطفال إلى 7 سنوات

قالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب مناقشة عامة، ستبدأ مناقشته بالمجلس اليوم الأحد، بخصوص السماح بزيادة سن قبول الأطفال في مدارس رياض الأطفال، حتى سن 7 سنوات.
وأوضحت "شاكر"، في تصريحات خاصة، أن القانون يمنع قبول الأطفال فوق سن الـ 6 ىسنوات من دخول رياض الأطفال بالمدارس الخاصة.
وطالبت النائبة بزيادة المدة، حتى لا يكون هناك ضغوط على أولياء الأمور والأطفال، إذا ما التحقوا بالمدارس مباشرة.
وأوضحت "شاكر"، في تصريحات خاصة، أن القانون يمنع قبول الأطفال فوق سن الـ 6 ىسنوات من دخول رياض الأطفال بالمدارس الخاصة.
وطالبت النائبة بزيادة المدة، حتى لا يكون هناك ضغوط على أولياء الأمور والأطفال، إذا ما التحقوا بالمدارس مباشرة.