برلمانية تتقدم بطلب لزيادة سن المقبولين في رياض الأطفال إلى 7 سنوات

قالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب مناقشة عامة، ستبدأ مناقشته بالمجلس اليوم الأحد، بخصوص السماح بزيادة سن قبول الأطفال في مدارس رياض الأطفال، حتى سن 7 سنوات.



وأوضحت "شاكر"، في تصريحات خاصة، أن القانون يمنع قبول الأطفال فوق سن الـ 6 ىسنوات من دخول رياض الأطفال بالمدارس الخاصة.



وطالبت النائبة بزيادة المدة، حتى لا يكون هناك ضغوط على أولياء الأمور والأطفال، إذا ما التحقوا بالمدارس مباشرة.