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محمد رفعت وعمرو صلاح شهيدان من بيت واحد في مصر الجديدة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:06 م
صدى البلد
محمد القاضي
أذاع برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا تحت عنوان "الشهيدان محمد رفعت وعمرو صلاح من بيت واحد في مصر الجديدة».

وأوضح التقرير أن العمارة في منطقة مصر الجديدة، وتضم شهيدين كانا يعتبران إخوة وهما الشهيد الرائد عمرو صلاح، الذي استشهد في هجوم الواحات، والشهيد محمد رفعت الذي استشهد في هجوم مطار العريش، وكانت الفترة بين استشهادهما قصيرة جدا.

وأشار إلي أن الشهيدين في عقار واحد يفصل بينهما طابقان ويربطهما دم سال فداء للوطن.

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